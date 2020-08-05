Голландский защитник Натан Аке перешел из английского «Борнмута» в «Манчестер Сити»

Об этом объявлено на официальном сайте «горожан». Сообщается, что 25-летний голландец подписал контракт на 5 лет. По информации Sky Sports, трансфер центрального защитника обошелся «Манчестер Сити» в 41 миллион фунтов.

Отметим, Натан Аке является воспитанником «Челси». Ранее он выступал в составе «Рединга» и «Уотфорда».

В завершившемся сезоне английской премьер-лиги футболист провел 29 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что испанский полузащитник «Валенсии» Ферран Торрес стал футболистом английского «Манчестер Сити». Английский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с футболистом.