Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, с какими игроками решено расстаться.

По словам Газизова, с тренерским штабом было принято решение по Александру Ломовицкому, Артему Тимофееву, Георгию Мелкадзе и Аязу Гулиеву — это игроки, которых не будет в «Спартаке». Гендиректор отметил, они будут либо проданы, либо уйдут в аренду.

«Ташаев и Мирзов? Пока все наши игроки. Что будет завтра — никто не знает. У кого-то есть травмы, по кому-то есть вопросы, связанные с нашим видением. На сегодняшний день они не помощники, но они все сильные игроки и могут усилить любую команду», — сказал Газизов, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в летнее трансферное окно «Спартак» приобрел Александра Кокорина и Остона Урунова.