Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что не планирует переходить в группу к Евгению Плющенко.

«Что за слухи ходят про ваш переход к Плющенко? Неужели правда?» – задала вопрос фигуристке подписчица в Instagram.

«Прекратите вакханалию. Я нашла свое место в жизни и своих людей. Мне не нужно ничего менять. И вы займитесь своими делами. Ответ не только вам, но и тем, кто намекает на сенсации», – написала в ответ Медведева.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что в скоро его группа может пополниться известными спортсменами помимо Александры Трусовой и Алены Косторной. По словам Плющенко, сенсации еще будут, желающих тренироваться в его Академии очень много.