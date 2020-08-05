В матче 1/8 финала Лиги Европы миланский «Интер» одержал победу над испанским «Хетафе» со счетом 2:0.

В составе итальянского клуба по мячу забили Ромелу Лукаку с передачи Алессандро Бастони на 33-й минуте и Кристиан Эриксен на 83-й минуте встречи.

Отметим, на 75-й минуте пенальти не смог реализовать нападающий «Хетафе» Хорхе Молина, который пробил мимо ворот.

Напомним, из-за сокращенного графика противостояние стало одноматчевым, в четвертьфинал турнира вышла команда Антонио Конте.

В четвертьфинале миланский клуб сыграет с победителем матча между шотландским «Рейнджерс» и леверкузенским «Байером». Первый матч команд закончился со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба.

Отметим, в параллельной игре «Манчестер Юнайтед» обыграл австрийский ЛАСК со счетом 2:1 и также вышел 1/4 финала ЛЕ.