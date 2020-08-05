Матч первого тура российской премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и волгоградским «Ротором» обслужит бригада во главе с Алексеем Матюниным.

Ассистентами Матюнина станут Николай Ерёмин и Илья Елеференко, резервным судьей будет Евгений Кукуляк, резервным ассистентом судьи — Дмитрий Сафьян. Главный арбитр ВАР — Евгений Турбин, ассистент ВАР — Дмитрий Сафьян. Инспектор матча — Андрей Бутенко.

Напомним, матч против волгоградского клуба состоится 11 августа на стадионе «Волгоград Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.