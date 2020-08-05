Дриусси — Маммане: Желаю всего наилучшего в новом клубе, брат

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси пожелал удачи защитнику сине-бело-голубых Эмануэлю Маммане.

Дриусси опубликовал фотографию с семейного праздника у Мамманы и поздравил одноклубника с рождением ребенка.

«Поздравляю! Желаю всего наилучшего в новом клубе, брат», – написал Дриусси под фото.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана с большой долей вероятности перейдет в стан «Сочи».

Сейчас защитнику 24 года, он недавно восстановился после разрыва крестообразных связок колена. На поле Маммана не выходил с октября 2019 года, всего он провел за три сезона 25 матчей в составе «Зенита».