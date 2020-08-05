Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 02:59,  6 августа 2020
    ggbet
ФК "Зенит"
0

Дриусси — Маммане: Желаю всего наилучшего в новом клубе, брат

Дриусси &#8212; Маммане: Желаю всего наилучшего в новом клубе, брат
Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси пожелал удачи защитнику сине-бело-голубых Эмануэлю Маммане.

Дриусси опубликовал фотографию с семейного праздника у Мамманы и поздравил одноклубника с рождением ребенка.

«Поздравляю! Желаю всего наилучшего в новом клубе, брат», – написал Дриусси под фото.

Ранее сообщалось, что аргентинский защитник петербургского «Зенита» Эмануэль Маммана с большой долей вероятности перейдет в стан «Сочи».

Сейчас защитнику 24 года, он недавно восстановился после разрыва крестообразных связок колена. На поле Маммана не выходил с октября 2019 года, всего он провел за три сезона 25 матчей в составе «Зенита».

В прошлом году в «Сочи» из «Зенита» перешли сразу семь футболистов, по арендному соглашению выступали еще двое — Андрей Мостовой и Александр Кокорин.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров