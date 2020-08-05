Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход Александра Кокорина в клуб.

По словам Газизова, когда-то определенные нюансы переговоров с Кокориным всплывут, для всех будет шоком то, как ведет себя Александр. Газизов отметил, сейчас он это не может говорить, но скажет, и это будет достоянием для музеев.

«Все говорят, что Кокорин выбрал деньги? Нет, неправда, абсолютно неправда. Да, деньги достойные, я не скажу, что там мелочь, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это», — сказал Газизов в эфире телепрограммы «Футбол России» на «Россия-24».

Напомним, московский «Спартак» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным. Сообщается, что соглашение подписано по схеме «3+1». В СМИ сообщалось, что оклад игрока будет составлять около 3 млн евро в год.

Отметим, что Кокорин завершал сезон в составе «Сочи», проведя десять игр и забив семь голов за южный клуб. В «Спартак» Александр Кокорин пришел как свободный агент, поскольку не договорился с «Зенитом» о продлении контракта.