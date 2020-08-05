«Нью-Йорк Рейнджерс» вылетел из Кубка Стэнли, «Спартак» купил Урунова, «Шахтер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы — эти и другие новости в традиционном дайджесте от Nevasport.
Панарин и Бучневич закончили борьбу за Кубок Стэнли
«Рейнджерс» проиграли третий матч квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Каролиной со счетом 1:4. Встреча проходила в Торонто. Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу «ураганов», что позволило им выйти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав три победы подряд.
Бой Магомедшарипова с Родригесом сорвался второй раз
Поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, сорвался.
«Локомотив» подпишет контракт с экс-защитником «Челси»
Бывший защитник «Челси» и «Перуджи» Слободан Райкович может продолжить карьеру в «Локомотиве».
«Спартак» объявил о приобретении Урунова
Московский «Спартак» объявил о приобретении полузащитника Остона Урунова, ранее выступавшего за «Уфу».
Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу
Сегодня, 5 августа, в Москве проходит заседание Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором обсуждается вопрос аудита агентства.
ЦСКА объявил о приобретении Адольфо Гайча
Московский ЦСКА в своем Twitter объявил о приобретении аргентинского нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.
Чемпионат России по легкой атлетике перенесен в Челябинск
Всероссийская федерация легкой атлетики объявила, что чемпионат России в этом году состоится в Челябинске.
«Милан» возобновил интерес к Барриосу
Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может стать футболистом итальянского «Милана».
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:0.
«Копенгаген» разгромил «Истанбул» и сыграет с «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы датский «Копенгаген» одержал победу над турецким «Истанбулом Башакшехир» со счетом 3:0.
«Манчестер Сити» объявил о приобретении Натана Аке у «Борнмута»
Голландский защитник Натан Аке перешел из английского «Борнмута» в «Манчестер Сити»
Матч «Зенита» с «Локомотивом» за Суперкубок России обслужит Вилков
Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
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