«Нью-Йорк Рейнджерс» вылетел из Кубка Стэнли, «Спартак» купил Урунова, «Шахтер» вышел в 1/4 финала Лиги Европы — эти и другие новости в традиционном дайджесте от Nevasport.

Панарин и Бучневич закончили борьбу за Кубок Стэнли

«Рейнджерс» проиграли третий матч квалификационного раунда Кубка Стэнли с «Каролиной со счетом 1:4. Встреча проходила в Торонто. Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу «ураганов», что позволило им выйти в следующий раунд Кубка Стэнли, одержав три победы подряд.

Бой Магомедшарипова с Родригесом сорвался второй раз

Поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, сорвался.

«Локомотив» подпишет контракт с экс-защитником «Челси»

Бывший защитник «Челси» и «Перуджи» Слободан Райкович может продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Спартак» объявил о приобретении Урунова

Московский «Спартак» объявил о приобретении полузащитника Остона Урунова, ранее выступавшего за «Уфу».

Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие Ганусу

Сегодня, 5 августа, в Москве проходит заседание Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором обсуждается вопрос аудита агентства.

ЦСКА объявил о приобретении Адольфо Гайча

Московский ЦСКА в своем Twitter объявил о приобретении аргентинского нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча.

Чемпионат России по легкой атлетике перенесен в Челябинск

Всероссийская федерация легкой атлетики объявила, что чемпионат России в этом году состоится в Челябинске.

«Милан» возобновил интерес к Барриосу

Колумбийский полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос может стать футболистом итальянского «Милана».

«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» одержал победу над немецким «Вольфсбургом» со счетом 3:0.

«Копенгаген» разгромил «Истанбул» и сыграет с «МЮ» в 1/4 финала ЛЕ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы датский «Копенгаген» одержал победу над турецким «Истанбулом Башакшехир» со счетом 3:0.

«Манчестер Сити» объявил о приобретении Натана Аке у «Борнмута»

Голландский защитник Натан Аке перешел из английского «Борнмута» в «Манчестер Сити»

Матч «Зенита» с «Локомотивом» за Суперкубок России обслужит Вилков

Матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.