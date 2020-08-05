В матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» одержал победу над австрийским ЛАСКом со счетом 2:1.

В составе английского клуба по мячу забили Джесси Лингард с передачи Хуана Маты на 57-й минуте и Антони Марсьяль с передачи того же Маты на 88-й минуте встречи.

У австрийской команды единственный мяч на счету Филиппа Визингера, который отличился на 55-й минуте.

Напомним, первая игра в Австрии завершилась со счетом 5:0 в пользу манкунианцев. Отличились Одион Игало, Дэниел Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.

В четвертьфинале манкунианцы сыграют против датского «Копенгагена», который сегодня разгромил турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 3:0.

Отметим, в параллельной игре «Интер» обыграл испанский «Хетафе» со счетом 2:0 и также вышел 1/4 финала ЛЕ.