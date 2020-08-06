Релиз новой консоли Xbox Series X состоится, по обещаниям разработчиков, осенью 2020 года. Пока нам известно немного, но мы уже знаем внутренние технические характеристики продукта Microsoft, в отличие от Playstation 5, чьи параметры пока держатся в секрете. В ожидании релиза новой консоли сравним Xbox X с ее предшественниками.

Отметим, в данный момент Microsoft прекратил поддержку только самой первой консоли. Самая продаваемая игра на последнюю версию консоли — Call of Duty: Black Ops 3. Ранее лучше всего продавались Kinect Adventures и Halo 2.

Ранее стало известно, что новая Xbox Series X поступит в продажу 13 сентября. Стоимость обычной версии Xbox Series X составит 399 евро.

Также сообщалось, что у Microsoft нет планов по закрытию Xbox Live Gold.