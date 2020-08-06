Российская теннисистка Светлана Кузнецова сомневается, что выступит на Открытом чемпионате США.

«По US Open у меня есть огромные вопросы, если честно. Я не понимаю, как быть, ведь для многих все еще не открыты границы», — сказала Кузнецова, слова которой приводит Glamour.

Теннисистка также отметила, что на турнире будут введены ограничения, из-за которых придется месяц сидеть в номере, а в случае болезни провести много времени в изоляции.

«Я считаю, что это очень рискованно. Именно поэтому у меня этот турнир вызывает большие сомнения. Возможно, рассмотрю для себя вариант играть грунтовый сезон после US Open», — сказала россиянка.

Напомним, старт US Open запланирован на 31 августа, турнир должен продлиться до 13 сентября.