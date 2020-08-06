Первая ракетка мира серб Новак Джокович в ближайшие дни примет решение об участии в Открытом чемпионате США.

По информации сербского издания Sportklub, не исключено, что спортсмен откажется выступать на US Open. Ранее аналогичное решение принял испанец Рафаэль Надаль. Не сыграет в США и швейцарец Роджер Федерер, пропускающий вторую часть сезона из-за травмы.

Источник утверждает, что Джокович может отказаться от поездки в США, чтобы лучше подготовиться к «Ролан Гаррос», перенесенному на сентябрь.

Напомним, в марте теннисный сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Женский тур возобновился турниром в Палермо, мужчины еще не вернулись на корт.