Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как относится к словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего его сбитым лётчиком.

«По поводу Федуна вообще говорить смысла нет, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от влияния того, кто был рядом, он может сказать всё что угодно. А потом даже сам не помнит, что он говорит и почему он говорил», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

При этом тренер согласился со словами Федуна о том, что он перезапустил карьеру. По словам Карпина, попав в «Ростов», он получил полное доверие, что и привело к результату.

Карпин также отметил, что изменился со времени работы в «Спартаке». Опыт в «Мальорке» и «Армавире» был очень полезен с этой точки зрения, подчеркнул специалист. По его словам, он стал спокойнее относиться к ошибкам и недочетам.