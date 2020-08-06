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  • 11:10,  6 августа 2020
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Бокс/MMA
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Волкановски отреагировал на вызов Забита

Волкановски отреагировал на вызов Забита
Алекс Волкановски. Фото: Instagram.

Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александер Волкановски ответил россиянину Забиту Магомедшарипову, который бросил ему вызов.

«Я чемпион, а не боец, который выходит на замену. Но я надеюсь, что ты как можно скорее найдёшь соперника. И есть шансы, что мы ещё встретимся в этом году», — написал Волкановски на своей странице в «Твиттере».

Напомним, поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и мексиканцем Яиром Родригесом, который должен был пройти на турнире UFC 29 августа, сорвался. Причиной отмены боя стала травма Родригеса — он повредил лодыжку. Информацию об этом подтвердил и менеджер бойца Абрахам Кава.

Стоит отметить, что это уже второй случай, когда бой Магомедшарипова с Родригесом срывается. Первый раз это произошло в 2018 году.

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