Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как заразился коронавирусом.

«Как только началась самоизоляция, 15 марта или когда она в России началась, родители переехали ко мне, мы жили всё время вместе. Не было такого, что я поехал в гости и что-то нарушил», — сказал Байрамян в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

По словам футболиста, сначала заразилась его мама. Он подчеркнул, что она соблюдала все меры предосторожности, использовала маски и перчатки. Как только мама почувствовала первые симптомы, они с отцом вернулись в свою квартиру, подчеркнул Байрамян.

«Через два дня я вечером почувствовал температуру. Я сообщил в клуб, мне сказали, чтобы я сидел дома, никуда не выходил», — сказал футболист.

Напомним, Байрамян был первым заболевшим игроком в «Ростове».