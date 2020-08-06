Норвежская лыжница Тереза Йохауг примет участие в лыжероллерном забеге в гору Lysebotn Opp, который состоится сегодня, 6 августа, в рамках фестиваля Blink в норвежском Саннесе.

В этом году забег будет проходить в формате интервального старта, длина дистанции составит 7,5 километров.

Помимо Йохауг, в число участниц вошли Йенни Энодд, Ида Лиен, Каролине Эрдал, Майкен Касперсен Фалла, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Хелене Марие Фоссесхолм, Тириль и Хейди Венг, Рагнхиль Хага.

Забег начнется в 12:00 по московскому времени. Также сегодня состоится аналогичная гонка у мужчин, ее старт запланирован на 13:45. Фестиваль продлится до 9 августа.