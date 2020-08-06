Согласно официальной статистике на четверг, 6 августа, в России зафиксированы 5 267 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 871 894, сообщает Стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день у 180 931 инфицированного заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 116 человек. Всего за все время пандемии зафиксированы 14 606 летальных случаев. За последние 24 часа 7 331 пациент выписан по выздоровлению, всего 676 357 россиян успешно преодолели болезнь.

На первом месте среди регионов по-прежнему идет Москва. В столице числится 245 468 инфицированных, из них 684 — за последние сутки. В Московской области 64 397 зараженных, из них новых случаев — 159. В Санкт-Петербурге добавилось 159 пациентов, всего 32 418 инфицированных.