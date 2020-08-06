Ирина Лобачева и Илья Авербух в 2002 году. Фото: скриншот видео

Ирина Лобачева и Илья Авербух в 2002 году. Фото: скриншот видео

Серебряный призер Олимпийскийх игр в Солт-Лейк-Сити, бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева подала на развод с Иваном Третьяковым.

47-летняя Лобачева ранее была замужем за Ильей Авербухом. Три года назад она вышла замуж за Третьякова, но отношения дали трещину, сообщает «Комсомольская правда».

Лобачева обвинила супруга в рукоприкладстве, но признала, что сама могла спровоцировать его на скандалы. Третьяков не признал вину и обвинял жену в злоупотреблении алкоголем.

По информации издания, Ирина задумалась о разводе еще зимой, но окончательное решение было принято летом. Судебное заседание состоится 11 августа.

Во время своей спортивной карьеры Лобачева выступала в дуэте с бывшим мужем Ильей Авербухом.