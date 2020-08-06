Серебряный призер Олимпийскийх игр в Солт-Лейк-Сити, бывшая российская фигуристка Ирина Лобачева подала на развод с Иваном Третьяковым.
47-летняя Лобачева ранее была замужем за Ильей Авербухом. Три года назад она вышла замуж за Третьякова, но отношения дали трещину, сообщает «Комсомольская правда».
Лобачева обвинила супруга в рукоприкладстве, но признала, что сама могла спровоцировать его на скандалы. Третьяков не признал вину и обвинял жену в злоупотреблении алкоголем.
По информации издания, Ирина задумалась о разводе еще зимой, но окончательное решение было принято летом. Судебное заседание состоится 11 августа.
Во время своей спортивной карьеры Лобачева выступала в дуэте с бывшим мужем Ильей Авербухом.
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