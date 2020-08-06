Новые легионеры московского «Спартака» выбрали игровые номера на следующий сезон.

Как сообщает Москва.ру, защитник Эмиль Юсе будет выступать под 3-м номером. Чешский форвард Лукаш Радил, вернувшийся в КХЛ, вновь взял номер 69, под которым играл в «Спартаке» три сезона подряд. Слова Мартин Бакош будет выходить на лед под номером 83, а финский форвард Йори Лехтеря — 21.

На данный момент «Спартак» проводит предсезонный сбор в Московской области. В ближайшие две недели тренировочный процесс красно-белых будет поделен на микроциклы: игроки будут четыре дня работать интенсивно, затем день отдыхать. У команды запланирован большой объем технической и тактической работы как на льду, так и на «земле».