Матч за Суперкубок станет первой игрой в России, когда будет действовать новый лимит на легионеров. Теперь все клубы РПЛ должны иметь в заявке на сезон не более восьми иностранцев и не менее 17 россиян.

Перед игрой с «Локомотивом» Сергей Семак определился с той восьмеркой, с которой он начинает. У Семака есть свой список неприкасаемых. Ловрен, заменивший Ивановича, Ракицкий, Барриос, Азмун, Дриусси, Малком — так выглядит шестерка игроков, на которых «Зенит» надеется и которых может отдать только в случае хороших предложений. Например, Барриосом интересуется «Ньюкасл». Пожалуйста: предложение на 35-40 млн, и «Зенит» готов вступать в переговоры. Азмун и Дриусси где-то рядом, но предметный интерес к ним сейчас поутих.

Стало быть, чтобы заполнить легионерскую квоту у «Зенита» есть два места. До окончания сезона в распоряжении Семака находились еще трое — это Йордан Осорио, Эммануэль Маммана и Эмильяно Ригони. В отношении этих игроков у «Зенита» есть ясность — клуб готов их отпустить. Но у всех троих — статус разный.

Осорио был в аренде и его обязательная опция выкупа (5 матчей в основе в РПЛ) не сработала. «Зенит» не прочь выкупить венесуэльца у «Порту», но не готов тратить более 2 млн евро. Если удаться договориться с португальцами, то Осорио будет неплохим вариантом на смену Ракицкому или Ловрену. Если нет, «Зенит» готов отпустить игрока и искать на его место другого иностранца, но обязательно молодого и перспективного.

Заменой Ракицкому и Ловрену мог бы стать Маммана, но после двух травм крестообразных связок колена, ему нужно обязательно играть. Аргентинцу крайне необходимо игровое время, а с парой Ловрен-Ракицкий — это проблематично. Именно поэтому «Зенит» практически договорился с «Сочи» об аренде южным клубом Мамманы. Там талантливый защитник сможет играть, набрать игровые кондиции, и если все будет нормально — добро пожаловать через год.

Что касается Ригони, то этот «двуногий» аргентинец уже которое трансферное окно хвостиком ходит за «Зенитом». Два раза его отдавали в аренду, оба раза он возвращался. Вероятно, Ригони ищут вариант и на это лето. Однако сейчас он — восьмой легионер, а значит вполне может войти в заявку на Суперкубок, что и было сделано. Аргентинец начнет сезон в «Зените», где он будет крепким игроком ротации. А дальше все будет зависеть от работы клуба на трансферном рынке. «Зенит» почти наверняка ищет сильного легионера с акцентом на атаку, который и должен занять восьмое место в заявке.

Получается, восьмерка «Зенита» на сезоне — это 6 неприкасаемых + центральный защитник (Осорио, мистер Х) + полузащитник с акцентом на атаку (мистер Х).