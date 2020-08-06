Антон Митрюшкин покинул лагерь «Монако», где находился на просмотре. После ухода из «Сьона» ему теперь нужен новый клуб. Слухи отправляют голкипера в Россию, он может остаться и в Европе.

Одаренный вратарь сверкнул семь лет назад на юношеском Евро. Будучи капитаном сборной России, он отразил три пенальти в послематчевой серии финального матча с итальянцами и был признан MVP турнира.

Тогда думалось, пост первого номера в «Спартаке» и в сборной — дело времени. Но то самое время шло, а Митрюшкин так и не выигывал конкуренцию у других голкиперов красно-белых — Песьякова, Диканя и Реброва. Голкиперу нужна была игровая практика, за которой в 2016-м он отправился в швейцарский «Сьон».

Поначалу все шло замечательно — Митрюшкин подписал долгосрочный контракт и скоро стал основным вратарем в команде. Более того, он признавался лучшим игроком матча и даже выводил «Сьон» с капитанской повязкой в матче с «Лозанной», в котором ему удалось отстоять на ноль.

За первые два года вместе со «Сьоном» Митрюшкин добился значимых успехов: выход в финал Кубка Швейцарии куда он втащил «Сьон», отразив в полуфинале два пенальти в послематчевой серии. В этом же сезоне-2016/17 «Сьон» стал четвертым в чемпионате и отобрался в квалификацию Лиги Европы.

Вот он прорыв. Но на финише 2017-го Митрюшкин получает травму — летит гиалиновый хрящ. Такое повреждение не предполагает слишком больших сроков восстановления, но из-за неудачной операции в Риме игроку требуется повторное хирургическое вмешательство. Его возвращение затягивается. Митрюшкин пропускает, по сути, два сезона. Свой первый матч за «Сьон» после повреждение он проведет только в июле 2019 года.

В первом матче после травмы Митрюшкин играл за «Сьон» с «Базелем», который забил вратарю три мяча в пяти ударах. Самый нелепый гол случился при счете 1:2 — Митрюкшин небрежно обработал мяч после паса своего защитника и тот отлетел прямо в ворота.

Затем Митрюшкин играл неуверенно и в следующих матчах, после чего его сослали в дубль — набирать форму. В конце 2019 он снова получил травму и выбыл до конца года, в начале которого состоялась пандемия. А в июне у Митрюшкина закончился контракт со «Сьоном», продлить который ему не предложили.

Сейчас Митрюшкин ищет новый клуб. Он не подошел «Монако», но не теряет надежд на другие клубы Франции. Вероятно, он пригодился бы и в России, но в клубах первой десятки места первых номеров стабильны, а ехать ниже пока не хочется.