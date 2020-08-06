Впервые за 21 год Открытый чемпионат США пройдет без участия двух мировых звезд — Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Под вопросом остается и участие первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Рассказываем, что известно о US Open, старт которого запланирован на 31 августа.

US Open станет вторым турниром после рестарта АТР-тура

Мировые лидеры отказываются от участия

Организаторы выдвинули жесточайшие требования по безопасности

Возобновление АТР-тура должно было пройти в Вашингтоне, но из-за пандемии турнир был отменен, а рестарт сезона сдвинут на 22 августа. Так, первым турниром станет Мастерс в Цинциннати, который на самом деле пройдет в Нью-Йорке. И уже после него стартует US Open.

О том, что на турнир «Большого шлема» не приедет Роджер Федерер, стало известно давно: титулованный швейцарец решил воспользоваться вынужденной паузой и поправить здоровье — он сделал операцию на коленях и в этом году уже не выйдет на корт. На днях стало известно, что Надаль принял решение пропустить US Open: пока шли жаркие споры о целесообразности проведения турнира, он не делал никаких однозначных заявлений, но как только организаторы выдвинули список ограничений, Рафа пошел в отказ.

Что касается Джоковича, его окончательное решение еще не озвучено. Недавно он говорил, что следует зову сердца и собирается ехать на турнир, но сегодня было объявлено, что ему нужно еще несколько дней, чтобы определиться. При том, что в женской сетке точно не будет первой ракетки мира Эшли Барти, US Open может остаться без главных действующих лиц.

Интересно, что мнения теннисистов относительно жестких ограничений разделились. Например, австралиец Ник Кирьос считает безумием сейчас ехать в Америку, да и вообще выступать на соревнованиях. А Светлана Кузнецова недовольна, что придется месяц жить в отеле, никуда не выезжая.

Итак, какие требования предъявили организаторы?

На турнире будет создана так называемая зона безопасности (bubble). Выходить за пределы «пузыря» можно будет только с разрешения турнирного директора US Open или главного врача. Эти правила будут действовать также в отношении тренеров и гостей игроков.

Теннисист, сдавший положительный тест на коронавирус, будет изолирован и снят с турнира. То же самое коснется и тренера или гостя, проживавшего в одном номере с игроком. Если он заболеет, игрок также будет снят.

Если заболеет тренер или гость, проживавший отдельно от теннисиста, спортсмен не будет снят с турнира автоматически.

Пока неизвестно, будет ли турнир остановлен в случае, если заболеет определенное количество спортсменов. Такие моменты будут решаться по ходу соревнований, но при соблюдении всех вышеописанных мер безопасности большого числа заболевших быть не должно.

Определить фаворита, не зная окончательного списка участников, тоже пока трудно. Известно, что не сыграют Стэн Вавринка, Гаэль Монфис, Жо-Вильфрид Тсонга и Фабио Фоньини. Энди Маррей уверен, что «Большой шлем» принесет сюрпризы, его точку зрения разделяет и глава ФТР Шамиль Тарпищев, ожидающий сенсаций из-за того, что половина теннисистов не готовилась к турниру.

«Никакой стабильности не будет, а не будет стабильности – значит, ждите сенсаций. О качестве игры можно будет говорить только начиная с 1/8 финала», — говорил Тарпищев «Чемпионату».

От России пока в списке трое участников — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Медведев не играл на выставочных турнирах, и о его состоянии нельзя сказать ничего конкретного. А вот Рублёв находится в неплохой форме: он сыграл две «выставки», на одной дошел до финала (который в итоге не состоялся из-за вспышки коронавируса), на второй взял трофей, в решающем матче обыграв австрийца Доминика Тима.

Очевидно, что этот US Open не будет и в половину таким зрелищным, как обычно, но для соскучившихся по теннису игроков и болельщиков он всё равно станет масштабным событием. Если, конечно, не отменится в последний момент.