Российский тренер Евгений Плющенко рассказал о новой программе Александры Трусовой.

По словам Плющенко, если Трусова здесь, значит, она довольна. Он отметил, с Трусовой он уже поставил две программы, а сейчас их шлифуют и оттачивают каждое движение, так как для фигуристки это два новых образа, таких программ у нее еще не было.

«Мы сделали очень сложные дорожки шагов. Они приближены к мужским. Думаю, с ними Саша покажет новое катание», — сказал Плющенко, слова которого приводит РБК.

Ранее Плющенко поделился мнением о характере своей новой ученицы Александры Трусовой.

Напомним, в мае Трусова покинула группу Этери Тутберидзе, под руководством которой тренировалась четыре года и завоевала две золотые медали чемпионатов мира среди юниоров.