Американский боец UFC в тяжелом весе Деррик Льюис поиздевался над россиянином Алексеем Олейником перед их поединком на UFC Vegas 6.

Американец в своем Instagram показал, что ему привезли еду, предназначенную для Олейника.

«Мне кажется, здесь кое-чего не хватает. Надо ее приправить», — сказал Льюис и плюнул в контейнер с едой россиянина.

Отметим, Алексей Олейник и Деррик Льюис проведут поединок на турнире UFC Fight Night 9 августа.

Алексей Олейник провел в UFC двенадцать боев, одержав в них восемь побед и потерпев четыре поражения. Всего на счету Олейника 59 побед в ММА, 13 поражений и одна ничья.

Профессиональный рекорд Льюиса в смешанных единоборствах — 23 победы и семь поражений, один поединок признан не состоявшимся. В UFC американец провел 19 поединков, одержал 14 побед и потерпел пять поражений.