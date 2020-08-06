Бразильский полузащитник лондонского «Челси» Виллиан вскоре может стать футболистом «Арсенала».

Об этом сообщает ESPN. По информации источника, бразильский вингер согласовал с канонирами трехлетнее соглашение, по которому он будет получать 100 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что о переходе объявят до конца августа.

Отметим, в нынешнем сезоне Виллиан провел в составе «Челси» 36 матчей в английской премьер-лиге, забил девять мячей и отдал девять результативных передач.

Бразилец выступает за «Челси» с августа 2013 года. В составе «аристократов» он два раза выиграл чемпионат Англии и один раз взял Кубок страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает Виллиана в качестве усиления. Напомним, что бразильский игрок уже выступал в России. В 2012 году он приехал в махачкалинский «Анжи», перейдя из донецкого «Шахтера.