«Академия имени Михайлова» будет заявлена в Париматч Молодежную хоккейную лигу в сезоне-2020/2021

Как сообщает официальный сайт МХЛ, клуб станет первым представителем Тульской области в молодежном хоккее.

По словам Бориса Михайлова, предложение о названии академии его именем пришло от президента ЦСКА Игоря Есмантовича. По словам Михайлова, выбрали его имя как представителя армейского клуба, так как посчитали, что это будет самой понятной отсылкой, и он был не против.

«Я иногда смотрю матчи МХЛ, несколько раз за последние годы приезжал на финалы Кубка Харламова. МХЛ – это хороший, сильный уровень. «Академии Михайлова» в первом сезоне точно будет тяжело, но через это они должны пройти, чтобы стать лучше», – сказал Михайлов, слова которого приводит сайт МХЛ.

Стоит отметить, что Михайлов не входит в руководство клуба, однако принимает активное участие в его жизни и оказывает команде существенную помощь.

Новый сезон Молодежной хоккейной лиги начнется 5 сентября.