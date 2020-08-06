Плющенко начал строить два катка в Москве и МО из-за ажиотажа вокруг его Академии

Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко занялся строительством тренировочных катков в Москве и Подмосковье.

Об этом сообщает РБК, который ссылается на самого экс-фигуриста. По информации источника, работы ведутся за счет личных средств Плющенко. Отмечается, один из катков возводится на юго-западе Москвы, на Востряковском шоссе, второй будет построен в Московской области, в поселке Горки-10.

Плющенко рассказал, что их строительство было необходимо из-за большого числа желающих заниматься в его Академии. Известно, завершение строительства запланировано через шесть месяцев. В Москве это капитальное строение, с большими залами и раздевалками, фитнесом и рестораном, а в области — быстровозводимое каркасное сооружение, в котором также запустят фитнес, кафе и залы.

Ранее Евгений Плющенко назвал стоимость занятий в его академии. По словам тренера, талантливые дети могут заниматься и бесплатно.