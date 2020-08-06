Петербургский «Зенит» опроверг наличие заразившихся коронавирусом в клубе.

По словам пресс-службы, распространенная информация не соответствует действительности, «Зенит» полностью соблюдает санитарный регламент и обо всем информирует Роспотребнадзор и РПЛ. Отмечается, на прошлой неделе был выявлен один сомнительный тест.

«После теста данный человек сдал еще три повторных теста, которые были отрицательными, но он все равно помещен на карантин», — сказали в пресс-службе «Зенита», слова которой приводит Sport24.

Ранее стало известно, что футболисты петербургского «Зенита» сдали тесты на коронавирус перед матчем Суперкубка России против московского «Локомотива». Как сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале, в команде выявлено семь сомнительных тестов на коронавирусную инфекцию.