Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ходе переговоров с Кириллом Панченко.

«Практически договорились с Панченко, идет финальная стадия переговоров. Подписываем его на три года с учетом, что если команда вылетит из РПЛ, он будет свободен», – сказал Худяков, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что 30-летний российский нападающий вел переговоры с тульским «Арсеналом». Также стало известно, что интерес к футболисту проявляют команды, представляющие Турцию и МЛС.

Отметим, в завершившемся сезоне российской премьер-лиги Кирилл Панченко, который этим летом стал свободным агентом, провел в составе московского «Динамо» 22 матча и забил два гола.

Напомним, «Тамбов» уже подписал контракты с Сергеем Рыжиковым, Александром Карапетяном и Виталием Балашовым.