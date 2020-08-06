Петербургский СКА начал второй матч против ярославского «Локомотива» на предсезонном турнире Parimatch Sochi Hockey Open. Игра проходит на арене «Шайба» в Сочи.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Первая игра между этими командами состоялась во вторник, 4 августа, и завершилась со счетом 6:0 в пользу СКА. По шайбе забросили Евгений Кетов, Линден Вей и Эмиль Галимов, Кирилл Марченко, Лукас Бенгтссон и Данила Галенюк.

В пятницу, 7 августа, ХК СКА и «Локомотив» сыграют третью встречу в рамках Parimatch Sochi Hockey Open, начало назначено на 19:00 по московскому времени. На 8 августа запланированы финал турнира и матч за третье место. В параллельных встречах между собой играли молодежная команда ХК «Сочи» и молодежная сборная России по хоккею.