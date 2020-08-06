Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сообщил о том, как в команде обстоит ситуация с коронавирусом накануне матча за Суперкубок России по футболу.

Слова Мещерякова приводит портал «Чемпионат».

«У нас в клубе всё нормально. Если бы что-то было не так, мне бы доложили», — заявил Мещеряков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в «Зените» накануне матча футболисты получили семь сомнительных тестов на коронавирус. В команде новости о тестах опровергли.

Игра «Локомотива» и «Зенита» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ-Арена». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков. В минувшем сезоне чемпионат и кубок России выиграл «Зенит», «Локомотив» занял второе место в РПЛ.