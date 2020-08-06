Петербургский «Зенит» вылетел в Москву на встречу против «Локомотива» в Суперкубке России по футболу.

Фотография защитника «Зенита» Юрия Жиркова появилась в официальном «Твиттере» клуба. На снимке футболист сидит в самолете и читает книгу.

«Отправляемся в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отметим, ранее в прессе появилась информация о том, что накануне матча за Суперкубок страны семь футболистов «Зенита» сдали сомнительные тесты на коронавирус. В списке игроков с подозрительным тестом присутствовал и Юрий Жирков.

Позже пресс-служба «Зенита» опровергла эту информацию.

Игра «Локомотива» и «Зенита» состоится завтра, 7 августа, на стадионе «ВЭБ-Арена». Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Михаил Вилков.