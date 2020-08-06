Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказал сомнение в том, что полузащитника клуба Алексея Миранчука смогут продать за 20 миллионов евро.

«Смотрите, контракт у Алексея заканчивается 1 июля 2021-го. Последний тур в РПЛ — 16 мая. Ну и за что просить 20 миллионов? Откуда такие цифры?», — заявил Геркус в интервью порталу «Спорт-Экспресс, подчеркнув, что никто такие деньги за Миранчука сейчас не заплатит.

Любой клуб, который хочет приобрести Миранчука, по словам Геркуса, дождется 1 января и потом сможет спокойно подписать с ним контракт. «При таком раскладе «Локомотив» вообще ничего не получит», — отметил специалист.

Напомним, ранее заинтересованность в покупке Алексея Миранчука проявлял ряд итальянских клубов.