Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус сделал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» в Суперкубке России по футболу.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Геркус отметил, что у петербургского клуба гораздо более мощный состав, чем у соперника, однако этот факт ничего не значит. По мнению специалиста, в одном матче может случиться все, что угодно.

«Не удивлюсь, если петербуржцы 90 минут будут терзать оборону «Локомотива», но проиграют 0:2. Сначала Крыховяк забьет ударом издали, а потом Алексей Миранчук убежит в контратаку», — сказал Геркус.

Напомним, «Зенит» сыграет с «Локомотивом» за Суперкубок России завтра, 7 августа. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене». Год назад эти же команды также разыгрывали между собой трофей, Суперкубок выиграл «Локомотив», победив «Зенит» со счетом 3:2.