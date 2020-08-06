Главный клубный турнир Старого света возвращается уже завтра. Турнир будет доигран по уникальной системе. По сути, мы увидим что-то похожее на клубный чемпионат Европы.

Но сперва нужно доиграть матчи 1/8 финала. Эту стадию в Лиге чемпионов из-за пандемии коронавируса все доиграть не успели. Ответные встречи состоятся на домашних аренах тех команд, которые и должны были стать хозяевами. «Манчестер Сити» примет «Реал» после гостевой победы (2:1). «Ювентус» сыграет дома с «Лионом» после поражения (0:1), «Барселона» примет «Наполи», защищая ничью в гостях (0:0). «Баварии» предстоит формальность на своем поле из-за победы на «Стемфорд Бридж» над «Челси» (3:0). Матчи 1/8 финала будут доиграны 7 и 8 августа.

Следом оставшиеся в борьбе за трофей команды вместе с уже вышедшими в четвертьфинал «Лейпцигом», «Аталантой», «ПСЖ» и «Атлетико» переедут в Лиссабон, чтобы провести турнир на вылет, который получил название «финал восьми». Командам предстоит сыграть четвертьфиналы и полуфиналы, и они будут состоять только из одного матча. Сразу обостряются шансы команд, не являющихся не фаворитами — «Атланта» и «Лейпциг» вполне имеют шанс пройти далеко. Для этого им нужно одолеть в одной игре «ПСЖ» и «Атлетико».

Да, уже известна сетка «турнира восьми». «Манчестер» Сити», если пройдет «Реал», сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Лион». В этой же части сетки четвертьфинальный тандем «Лейпциг»-«Атлетико». На другой половине победитель пары «Барселона» — «Наполи» с большей вероятностью сыграет с «Баварией», у которой огромные шансы пройти «Челси». Наконец, еще в одном четвертьфинале «Аталанта» встретится с «ПСЖ».

Четвертьфиналы будут сыграны с 12 по 15 августа, матчи полуфиналов 18-го и 19-го, а решающая игра пройдет 23-го.