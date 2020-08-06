Российская биатлонистка, четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых перенесет операцию из-за хронических болей в спине.

Об этом в интервью ТАСС сообщил Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону. Оперативное вмешательство должно было пройти в конце июля, но резко отменилось.

«В день проведения у хирурга обнаружили коронавирус и все плановые операции экстренно отменили», — сказал Кугаевский, отметив, что Старых уже находилась в операционной, когда стало известно о положительном тесте врача.

«Теперь операция пройдет только в начале сентября», — добавил тренер.

Напомним, Ирина Старых пропускала целые этапы в последние несколько сезонов из-за проблем со спиной. В прошлом сезоне Старых была включена в сборную с этапа Кубка мира в Оберхофе и выступила на ЧМ в Антхольце.