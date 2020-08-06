Российский форвард московского «Спартака» Александр Соболев будет выступать под новым номером в сезоне-2020/21.

По информации портала «Спорт-Экспресс», нападающий получил седьмой номер, до этого полгода Соболев играл под 77-м номером.

Номер 7 в «Спартаке» раньше принадлежал Аязу Гулиеву. По словам генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, Гулиев в ближайшее время покинет клуб. Этот полузащитник дважды за последние полтора года был отправлен в фарм-клуб «Спартака» за свое поведение. Весной прошлого года футболист сбил пешехода в центре Москвы, а затем подрался с ним.

В мае 2020 года Аяза Гулиева вновь отправили в фарм-клуб «Спартака» за нарушение дисциплины и конфликт с тренерским штабом.