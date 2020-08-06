Российский боец UFC Забит Магомедшарипов резко высказался в адрес промоушена из-за срыва его боев и отсутствия титульного поединка.

В своем «Инстаграме» Магомедшарипов обратился к UFC.

«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали?», — написал боец, отметив, что перед турниром UFC 249 он ждал в соперники сначала Родригеза, потом Ортегу, потом Зомби.

Россиянин недоволен тем, что UFC постоянно менял ему соперников и не организовал ни один из боев, сказав ждать реванш Макса Холлоуэя и Александра Волкановски, чтобы драться с победителем.

«Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры. Реванш давно прошел, посмотрим, как вы сдержите слово!», — заключил Магомедшарипов, подчеркнув, что он заслужил подраться за титул в полулегком весе.