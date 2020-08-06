В сети появился видеоролик, на котором Евгений Плющенко и Сергей Розанов ставят новую соревновательную программу своей новой ученице Алене Косторной.

Полное видео можно увидеть в официальном фан-аккаунте Алены Косторной в «Инстаграме» — @kostornaia.team.

Напомним, до перехода в академию «Ангелы Плющенко» Алена Косторная уже успела поставить новые программы на сезон-2020/21 вместе с группой Этери Тутберидзе. В сети даже появлялся отрывок из произвольной программы под песню Билли Айлиш — Lovely, фигуристка исполняла дорожку шагов вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

После перехода Косторной Евгений Плющенко сообщил, что фигуристке не нравились поставленные программы и в новой группе ей поставят новые.

О переходе Алены Косторной в группу Евгения Плющенко стало известно лишь 31 июля. Новости о переходе сообщила Этери Тутберидзе.