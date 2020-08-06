Женский футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с командой «Звезда-2005».Игра прошла на одном из полей академии «Зенита» и завершилась со счетом 0:0.

Матч судила бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.

Во втором тайме капитан «Зенита» Екатерина Сочнева была удалена с поля за отмашку, петербурженки провели в меньшинстве почти половину игры.

В предыдущем матче Суперлиги «Зенит» проиграл на выезде московскому ЦСКА со счетом 1:2. Игра прошла на «ВЭБ-арене», в составе петербургской команды отличилась Елена Шестернева, а с поля была удалена Дарья Шквара за игру рукой в своей штрафной.

Пока «Зенит» идет на шестом месте в турнирной таблице, имея одно очко. В лидерах — московские «Локомотив» и ЦСКА, набравшие по 6 очков.