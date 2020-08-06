Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын высказал мнение о прогрессе прыжковой части этого вида спорта.

В интервью журналу «Мир фигурного катания» Евгений Рукавицын заявил, что ему хотелось бы видеть движение фигурного катания в сторону прогресса.

«Но когда мы, например, видим, что аксель в четыре с половиной оборота стоит всего 12,5 балла – о каком прогрессе, о каком стимуле для изучения этого прыжка можно вести речь?», — заявил тренер, отметив, что этот элемент космической сложности даже пробуют лишь единицы. Риск идти на этот элемент, когда он стоит всего 12,5 баллов, не оправдан, по мнению Рукавицына.

Как заявил Рукавицын, японец Юдзуру Ханю все равно будет продолжать пробовать четверной аксель, ради того, чтобы проверить свои возможности, а чтобы этот прыжок исполняли другие, нужна мотивация в виде высоких баллов.

Напомним, чисто четверной аксель в мире еще никто не исполнял.