Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница Финала Гран-при Алена Косторная поделилась новым снимком с тренировки в академии «Ангелы Плющенко».

Фигуристка выложила в своем «Инстаграме» фото с 7-летним сыном Евгения Плющенко Александром по прозвищу «Гном Гномыч». В комментариях к посту Плющенко-младший поблагодарил Косторную за совместную фотографию.

О переходе Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» стало известно только 31 июля, об этом в «Инстаграме» сообщила сама Тутберидзе, заявив, что фигуристка отказалась делить лед с другими напарницами по группе.

В новой группе Алене Косторной придется заново ставить программы для нового сезона, на сборе с группой Тутберидзе в Новогорске фигуристка уже поставила короткую и произвольную программы с Даниилом Глейхенгаузом.