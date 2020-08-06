Российский фигурист, двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Ковтун высказался о возросшей в последние годы популярности фигурного катания в России.

В прямом эфире в «Инстаграме» Sports.ru Ковтун отметил, что лучше, когда есть подобная шумиха из-за переходов, чем тишина. «Раньше можно было выиграть чемпионат Европы, и об этом никто не узнает», — сказал фигурист, отметив, что сейчас каждый шажочек в фигурном катании интересен.

Ковтун подчеркнул, что не всегда интерес к фигурному катанию «чист», но это классно, что он есть. По мнению фигуриста, в других суперпопулярных видах спорта сложилась аналогичная ситуация. «Другого пути нет: либо так, либо гаснуть. Наверное, лучше так. И пусть будет еще больше популярности у нашего спорта», — заявил Ковтун.