Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка высказался по поводу второго поражения команды от петербургского СКА на турнире Parimatch Sochi Hockey Open.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Скабелка отметил, что в игре 6 августа было больше хороших моментов, чем в предыдущей встрече, однако пока больше вопросов, над которыми надо работать.

«Особенно не получился второй период – и по счету, и по игре. Поэтому такой результат», — сказал тренер, добавив, что злость команде не поможет, а 12 шайб за два матча — это повод еще больше работать.

Скабелка отметил, что сейчас «Локомотив» меняет оборону, и многие хоккеисты работают на автомате.

«Не успевают по мысли: кто куда должен идти, кто за какой отрезок отвечает. Работы много, время у нас есть», — заключил Скабелка.