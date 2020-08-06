Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о главном тренере клуба Сергее Семаке.

Ровно 10 лет назад, 6 августа 2010 года, Сергея Семак перешел в петербургский «Зенит» в качестве игрока.

По мнению Медведева Семак был блестящим футболистом, который чувствовал игру и видел поле, работал самоотверженно и по-командному. «Свои черты игрока он систематически вносит в игру «Зенита», — отметил Медведев.

Гендиректор клуба подчеркнул, что хочет увидеть вслед за первым десятилетием еще пятилетку Семака в «Зените». «Потом, может, вернемся к традиции, согласно которой великие тренеры тренировали десятилетиями. Всего доброго Сергею Семаку», — сказал Медведев, подчеркнув, что команда постарается ознаменовать юбилей тренера в клубе своей победой в Суперкубке России.