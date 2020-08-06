Российский футбольный тренер, наставник фарм-клуба «Зенита» Владислав Радимов рассказал о травме руки, которую он получил во время еды.

Радимов показал травмированную перебинтованную руку, отметив, что повредил конечность во время поедания раков. «Даже если вы очень влюблены в ракообразных… поедайте их аккуратно, чтобы не допустить такого печального финала», — написал тренер, добавив к посту хэштеги #раки и #операция.

Напомним, с 2018 года Владислав Радимов возглавляет команду «Зенит-2». В сезоне-2019/20, который был завершен досрочно, подопечные Радимова заняли 3-е место в турнирной таблице зоны «Запад», набрав 32 очка. Первые два места заняли клубы «Велес» и «Долгопрудный».

Розыгрыш нового сезона в ПФЛ стартует 9 августа.