Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слухи о сомнительных теста на коронавирус в команде накануне матча за Суперкубок России.

В интервью порталу Sport24 Медведев отметил, что клуб опроверг слухи и дал комментарий по поводу игрока с ложно-положительным тестом, однако фамилию называть не имеет права, поскольку это врачебная тайна. Футболист находился на самоизоляции, повторные тесты дали отрицательный результат.

«Неделю назад был другой положительный случай, заболевший был сразу изолирован. Он также находится на карантине, болезнь протекает бессимптомно и к данной ситуации не имеет отношения», — сообщил Медведев, отметив, что «Зенит» обо всем информирует РПЛ и Роспотребнадзор.

По словам Медведева, матч с «Локомотивом» «Зенит» будет играть основным составом.