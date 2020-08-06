Леверкузенский «Байер» обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА и оформил выход в следующую стадию турнира.

Игра прошла на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного мяча во встрече стал Мусса Диаби, забивший на 51-й минуте игры с передачи Чарлеса Арангиса.

В первой игре «Байер» победил «Рейнджерс» на выезде со счетом 3:1, матч прошел в Глазго еще до перерыва из-за пандемии коронавируса.

В четвертьфинале Лиги Европы «Байер» в одноматчевом противостоянии сыграет с миланским «Интером». Игра состоится 10 августа на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе в рамках доигровки Лиги Европы в Германии.