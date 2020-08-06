Испанская «Севилья» обыграла итальянскую «Рому» в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Игра прошла на «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге, Германия, и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Севильи».

На 21-й минуте встречи счет открыл Серхио Регилон, передачу на него сделал Эвер Банега. Удвоил преимущество «Севильи» Юссеф Эн-Несири на 44-й минуте с паса Лукаса Окампоса.

В составе «Ромы» в добавленное ко второму тайму время красную карточку получил защитник Джанлука Манчини. Он попал локтем в голову нападающему «Севильи» Люку Де Йонгу, футболиста удалили после просмотра видеоповтора эпизода.

В 1/4 финала «Севилья» сыграет против победителя пары «Олимпиакос» — «Вулверхэмптон». Четвертьфинал команды также сыграют на нейтральном поле в Германии, противостояние состоит из одного матча.