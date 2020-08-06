Турецкий «Фенербахче» сделал московскому «Локомотиву» предложение о покупке форварда Федора Смолова.

Информацию об этом сообщает турецкий портал TRT Spor. Ранее СМИ сообщали, что «Фенербахче» хочет приобрести Солова на замену своему лучшему бомбардиру в прошлом сезоне Ведату Мурики, который забил 15 мячей в предыдущем розыгрыше чемпионата Турции.

Сейчас Федор Смолов находится в расположении «Локомотива». Последние полгода нападающий пробыл в аренде в испанской «Сельте». Смолов провел за команду 14 матчей в испанской Ла Лиге и забил два мяча: в играх против мадридского «Реала» и «Барселоны». По окончании контракта «Сельта» не стала выкупать Смолова и он вернулся в Москву.

Сейчас Смолову 30 лет, за «Локомотив» он выступает с лета 2018 года.